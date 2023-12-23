В Уфе прошёл благотворительный новогодний спектакль «Маленький принц»

В Центре развития и творчества «Город талантов» прошел благотворительный новогодний спектакль «Маленький принц». Его представили юные актеры студии «ХАХАЧУ», основанной Константином Хабенским. Среди маленьких зрителей были и дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети участников СВО.

Маленьких зрителей и их родителей встретили играми и забавами весёлые клоуны, а с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Всех гостей ждал сюрприз – актёр Московского театра им. Ермоловой Григорий Южаков провел мастер-класс для родителей. В это время педагоги центра организовали для детей мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек.