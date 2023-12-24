В Уфе завершился II Республиканский фестиваль «Когда мы едины – мы непобедимы!»

В Уфе на базе Центра спортивной подготовки имени
Римы Баталовой завершился II Республиканский фестиваль «Когда мы едины – мы
непобедимы!». Он прошёл в рамках реализации проекта «Спортивная борьба – в
школы Республики Башкортостан».
Участие в фестивале приняли 235 обучающихся из
47 команд. В каждой команде было четыре человека – по два мальчика и две девочки. У
организаторов есть идея, чтобы на следующий год фестиваль приобрел
всероссийское значение.
В
2019 с Хабировым и президентом федерации Мамиашвили было заключено соглашение «Спортивная
борьба – в школы РБ», с этого началось движение, мы видим продолжение движения
в фестивале, здесь почти 47 школ общеобразовательных.Василий Цандыков, автор и разработчик проекта «Спортивная борьба – в школы»
Мы
собрали максимальное количество желающих, это итог того, что готовит учитель
физкультуры, проект подразумевает в виде третьего урока, мы для них проводим
семинары, в этом году он был особого масштаба и особой направленности.Алексей Бятиков, вице-президент федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, главный тренер сборной республики по вольной борьбе
Фестиваль состоял из двух частей – в первой ребята
соревновались в командных эстафетах, во вторую пробились восемь лучших команд.
Здесь начали поединки в якутской борьбе «Хапсагай» в формате «стенка на
стенку». Самое главное, чтобы соперник коснулся поверхности третьей точкой
опоры. Победителем турнира стали ребята из белорецкой гимназии №17, второе
место заняло уфимское отделение спортивной борьбы, бронза – у школы №5 город
Кумертау и СОШ №20 город Октябрьский.
Мы
одни из первых вступили в этот проект в 2019 году. Зал борьбы был у нас ещё
ранее оборудован, в 2019 нам усовершенствовали, борьба проходит третьим уроком
физкультуры в качестве внеурочки, немного приёмов изучаем.Вадим Абдрашитов, учитель физкультуры и тренер СОШ №5 г. Кумертау
Я
занимаюсь три года, но мне нравится заниматься, потому что это и весело, и
очень круто.Валия Мухаметшина, участница фестиваля