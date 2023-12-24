В Уфе завершился II Республиканский фестиваль «Когда мы едины – мы непобедимы!»

В Уфе на базе Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой завершился II Республиканский фестиваль «Когда мы едины – мы непобедимы!». Он прошёл в рамках реализации проекта «Спортивная борьба – в школы Республики Башкортостан».

Участие в фестивале приняли 235 обучающихся из 47 команд. В каждой команде было четыре человека – по два мальчика и две девочки. У организаторов есть идея, чтобы на следующий год фестиваль приобрел всероссийское значение.

В 2019 с Хабировым и президентом федерации Мамиашвили было заключено соглашение «Спортивная борьба – в школы РБ», с этого началось движение, мы видим продолжение движения в фестивале, здесь почти 47 школ общеобразовательных. Василий Цандыков, автор и разработчик проекта «Спортивная борьба – в школы»

Мы собрали максимальное количество желающих, это итог того, что готовит учитель физкультуры, проект подразумевает в виде третьего урока, мы для них проводим семинары, в этом году он был особого масштаба и особой направленности. Алексей Бятиков, вице-президент федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, главный тренер сборной республики по вольной борьбе

Фестиваль состоял из двух частей – в первой ребята соревновались в командных эстафетах, во вторую пробились восемь лучших команд. Здесь начали поединки в якутской борьбе «Хапсагай» в формате «стенка на стенку». Самое главное, чтобы соперник коснулся поверхности третьей точкой опоры. Победителем турнира стали ребята из белорецкой гимназии №17, второе место заняло уфимское отделение спортивной борьбы, бронза – у школы №5 город Кумертау и СОШ №20 город Октябрьский.

Мы одни из первых вступили в этот проект в 2019 году. Зал борьбы был у нас ещё ранее оборудован, в 2019 нам усовершенствовали, борьба проходит третьим уроком физкультуры в качестве внеурочки, немного приёмов изучаем. Вадим Абдрашитов, учитель физкультуры и тренер СОШ №5 г. Кумертау