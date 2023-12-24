Под Уфой столкнулись автобус и иномарка: один погибший

Накануне вечером на трассе Уфа – Чишмы, неподалеку от строительного рынка, произошла серьезная авария: столкнулись автобус ПАЗ, автомобили ВАЗ-2115 и БМВ.
Подробности нам рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике. Сообщается, что иномарка двигалась в сторону Чишмов, выехала на встречку во время обгона, столкнулась с отечественной «пятнашкой», а затем с автобусом, который следовал по маршруту №126.
В результате ДТП водитель БМВ скончался на месте от полученных травм, его пассажир доставлен в стационар. Трем пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь.
Фото: ГИБДД по РБ