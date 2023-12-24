В Башкирии несколько дней будет снежно

Прогноз погоды на ближайшие несколько дней представил Башгидрометцентр. По данным синоптиков, ожидаются температурные колебания и снегопады.

Так, сегодня, 24 декабря, днем пройдет мокрый снег. Ночью столбики термометров покажут от -3 до -8, при прояснении – до -13 градусов, а днем будет теплее: +2, -3.

В первый рабочий последней недели уходящего года в Башкирии ожидается мокрый снег, переходящий в снег. В отдельных районах синоптики обещают метель и снежные заносы. Температура воздуха ночью – -2,-7 градусов, днем +1,-4.