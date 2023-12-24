Житель Башкирии избил жену пока та спала

В деревне Хусаиново Белорецкого района муж избил свою спящую супругу совком и стулом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Информация о пострадавшей поступила в полицию из медучреждения. По словам женщины, двумя днями ранее она на своей машине поехала в город продавать молоко. На обратном пути села за руль нетрезвая. Ее задержали сотрудники ДПС. Муж забрал автомобиль и супругу.

Дома они снова выпили, а позже, когда жена легла спать, муж вдруг вспомнил старые обиды, а также ее недавнее нетрезвое вождение. Схватил печной совок и нанес им жене несколько ударов. Когда совок сломался, мужчина стал избивать ее стулом.

Пострадавшая обратилась в больницу только через день после случившегося. Медки диагностировали у нее переломы пальца и руки, множество кровоподтёков.