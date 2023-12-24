Резиденция Деда Мороза сегодня откроется в Уфе

Сегодня в Уфе в 16:00 на площади имени Ленина состоится открытие ледового городка, а также долгожданной резиденции Деда Мороза.

Первый гость – Дед Мороз из Великого Устюга, информирует пресс-служба столичной администрации.

Напомним, в период с 25 по 30 декабря Дед Мороз и его помощники будут принимать гостей с 16:00 до 20:00 часов, 30 декабря – с 12:00 до 20:00, а в новогоднюю ночь можно прийти с 12:00 до 02:00.

Уфимский Дед Мороз будет работать и во время зимних школьных каникул с 12:00 до 21:00 часа.

С 9 января Резиденция вернется к графику работы с 16:00 до 20:00, а церемония ее закрытия запланирована на 14 января в 14:00.