В Башкирии женщина в пьяном угаре зарезала мужа

Убийство произошло 20 декабря в Кармаскалинском районе республики.

По данным пресс-службы Следственного комитета России по Башкирии, супруги распивали спиртное, у них произошел конфликт из-за некормленых животных, которых они держали.

Обвиняемая схватила нож и ударила им 52-летнего супруга в грудь. После этого потерпевший вышел на веранду, а женщина отправилась спать.

Поздно вечером тело потерпевшего обнаружил сосед. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Его супруга созналась в содеянном.

На период расследования обвиняемую заключили под стражу.