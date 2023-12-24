В Башкирии женщина в пьяном угаре зарезала мужа

Убийство произошло 20 декабря в Кармаскалинском районе республики.
По данным пресс-службы Следственного комитета России по Башкирии, супруги распивали спиртное, у них произошел конфликт из-за некормленых животных, которых они держали.
Обвиняемая схватила нож и ударила им 52-летнего супруга в грудь. После этого потерпевший вышел на веранду, а женщина отправилась спать.
Поздно вечером тело потерпевшего обнаружил сосед. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Его супруга созналась в содеянном.
На период расследования обвиняемую заключили под стражу.
Фото: СКР по РБ