В первый день нового года в Уфе пройдет «Забег обещаний»

1 января будущего года в башкирской столице состоится традиционный новогодний «Забег обещаний» на 2024 метра.

Фото №1 - В первый день нового года в Уфе пройдет «Забег обещаний»

Забег проведут на пяти основных площадках Уфы: на Гостином дворе, площади Ленина, в парке Кашкадан, парке Лесоводов и возле ТЦ «Мега».

В 11:30 на каждой стартовой площадке проведут разминку, участникам раздадут номера. Старт: в 12:00.  

Организаторы акции обещают всем участникам горячий чай, угощения и просто веселую атмосферу праздника. Зарегистрироваться можно здесь.

Добавим, в прошлом году уфимский «Забег обещаний» собрал более 2 тысяч человек.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями