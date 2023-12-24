В первый день нового года в Уфе пройдет «Забег обещаний»

1 января будущего года в башкирской столице состоится традиционный новогодний «Забег обещаний» на 2024 метра.
Забег проведут на пяти основных площадках Уфы: на Гостином дворе, площади Ленина, в парке Кашкадан, парке Лесоводов и возле ТЦ «Мега».
В 11:30 на каждой стартовой площадке проведут разминку, участникам раздадут номера. Старт: в 12:00.
Организаторы акции обещают всем участникам горячий чай, угощения и просто веселую атмосферу праздника. Зарегистрироваться можно здесь.
Добавим, в прошлом году уфимский «Забег обещаний» собрал более 2 тысяч человек.