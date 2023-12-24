В Башкирии стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах Президента РФ
Накануне
волонтеры и представители молодежных организаций Башкирии начали собирать подписи
в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы Президента России, сообщает ИА "Башинформ".
Подписи
будут собирать в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Белорецке, Бирске, Октябрьском,
Чишмах, Нефтекамске, Агидели. Поддержать кандидатуру Путина можно в будние и
выходные дни в крупных торговых центра региона. Об этом информирует региональный
избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина,
Подписи
собирают волонтеры, а также активисты молодежных организаций, добровольческих
движений. В их числе – «Молодая гвардия», «Российские студенческие отряды», «Лига
молодежной политики», «Волонтеры Победы», «БашРегионСпас», Российский союз молодежи
и другие организации.
По
словам руководителя регионального штаба БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»
Оскара Лютова, жители Башкирии активно участвуют в сборе подписей:
В процессе сбора подписей наши волонтеры общаются с большим количеством людей. Уже сейчас, опираясь на опыт первых дней, можно говорить о подавляющей поддержке Владимира Владимировича. Люди подходят, активно интересуются, задают вопросы. Наши активисты, волонтеры Башкортостана всецело поддерживают Владимира Путина и на деле готовы помогать на протяжении всей избирательной кампании.
Оскар Лютов, руководитель регионального штаба БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»
Также
собственным мнением о том, как активно участвует в сборе подписей за Владимира
Путина молодежь, поделилась депутат Горсовета Уфы, председатель правления
студенческих отрядов Башкортостана Ирина Сухарева:
Многие мои знакомые отозвались участвовать в сборе подписей за Владимира Владимировича Путина в качестве волонтеров. Отрадно, что многие из них вызвались сами, для них важно, кто будет президентом России, и чтобы это был именно Владимир Путин. Они прекрасно осознают, насколько важную роль играет наш главнокомандующий на мировой политической арене. Такая сознательность нашего молодежного движения говорит о том, что в Башкирии активная и политически грамотная молодежь.
Ирина Сухарева, депутат Горсовета Уфы, председатель правления студенческих отрядов Башкортостана
Председатель
Молодежного правительства Башкортостана Вильдан Исянгильдин считает, что
молодежь всецело поддерживает президента на предстоящих выборах:
Многие из нас сегодня на площадках крупных торговых центров на безвозмездной основе выполняют свой гражданский долг, свою патриотическую миссию. Мы прекрасно понимаем, что объединились вокруг своего кандидата, который делает все, чтобы развивать нашу страну, поддерживает молодежные инициативы, укрепляет международной суверенитет государства, развивает социальную сферу. Мы — участники молодежных организаций максимально убеждены, что должны и можем быть полезными в рамках данных мероприятий. Именно от нашей активности, нашей гражданской позиции много зависит, в том числе то, как наша республика проявит себя с позиции поддержки президента.
Вильдан Исянгильдин, председатель Молодежного правительства Башкортостана
Напомним,
выборы президента России будут проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта
2024 года. Владимир Путин принял решение баллотироваться в порядке
самовыдвижения. В этой связи в соответствии с законодательством Российской Федерации
ему необходимо представить в Центральную избирательную комиссию 300 тысяч
подписей в свою поддержку.