В Башкирии стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах Президента РФ

Многие из нас сегодня на площадках крупных торговых центров на безвозмездной основе выполняют свой гражданский долг, свою патриотическую миссию. Мы прекрасно понимаем, что объединились вокруг своего кандидата, который делает все, чтобы развивать нашу страну, поддерживает молодежные инициативы, укрепляет международной суверенитет государства, развивает социальную сферу. Мы — участники молодежных организаций максимально убеждены, что должны и можем быть полезными в рамках данных мероприятий. Именно от нашей активности, нашей гражданской позиции много зависит, в том числе то, как наша республика проявит себя с позиции поддержки президента.

Вильдан Исянгильдин, председатель Молодежного правительства Башкортостана