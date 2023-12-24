Радий Хабиров стал гостем проекта «Территория женского счастья»

Преображение женщин, вечна ли любовь и что делает счастливыми всех людей, не только женщин, обсудили сегодня в Открытой академии. В течение трех часов гости и эксперты делились советами, опытом и раскрывали свои секреты крепкой семьи. Гостем проекта «Территория женского счастья» стал и глава республики Радий Хабиров.
Ласковое «Аня», сказанное мамой, резонирует с привычным для большинства «Анна Анриевна». Но сегодня руководитель регионального Роспотребнадзора в первую очередь дочка. Семья – одна из тем Открытой академии «Территории женского счастья». На прямой эфир Анна Казак пришла с тортом собственного приготовления, семейный рецепт.
А в этой малышке легко угадываются черты отца – министра здравоохранения республики. Мама отсутствует по уважительной причине – лежит на сохранении. Скоро семья станет еще больше.
Для поддержки и развития семьи в республике есть хорошая законодательная база. О связи чувственного и законотворческого рассказал Константин Толкачев. Председатель Госсобрания республики порассуждал и о том, вечна ли любовь.
На эфир Открытой академии пришел и известный семьянин Алексей Василевский вместе с товарищем по команде Александром Хмелевский. У нападающего палец от кольца пока свободен, а вот сердце уже занято. Звезды хоккея поздравили жителей на башкирском. А уже на русском с наступающим Новым годом жительниц Башкортостана поздравил Дмитрий Маликов.
Итоги уходящего года и планы на будущий в прямом эфире обозначил и глава республики. Радий Хабиров уже традиционно принимает участие в эфире Открытой академии «Территории женского счастья».
А о работе проекта, меняющего жизнь женщин, рассказала Каринэ Хабирова. Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» поздравила представительниц прекрасной половины человечества.
И, конечно, уже по традиции параллельно с эфиром шло преображение двух прекрасных девушек. За годы работы проект «Территория женского счастья» изменил тысячи женщин. И это не столько про внешность, новый образ, сколько про внутреннее состояние, развитие, здоровье. Сообщество, объединившее женщин, пространство создающее счастье. Счастье внутри каждой.