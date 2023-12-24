Радий Хабиров стал гостем проекта «Территория женского счастья»

Мы, конечно, должны заботиться о семье не только в этот год, но и в последующие. Но когда руководство страны или руководство республики посвящает год чему-то, то мы это делаем для того, чтобы сконцентрировать усилия на этом направлении. Мы в Башкортостане будем выполнять решения Президента по укреплению семьи. Но мы также приняли решение, что следующий год – это Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Сконцентрируем на этом много энергии, усилий, финансовых средств. Проанализируем законодательство, нормативную базу. Дадим определённый толчок укреплению законодательства и мер поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан