В центре Уфы к юбилею столицы открыли этно-деревню

Накануне в центре Уфы открылась этно-деревня. Как сообщает пресс-служба администрации Ленинского района города, комплекс расположен на пересечении улиц Мустая Карима и Чернышевского и построен к 450-летию столицы.

На территории площадки установлены юрты, арт-объект «Башкирский чай» и световые композиции.

В юртах разместили экспозиции башкирских производителей, ремесленников. Одну из юрт сделали чайной – здесь уфимцам и гостям города предложат национальную башкирскую выпечку.

Этно-комплекс будет работать в качестве постоянно действующей ремесленной ярмарки. Кроме того, здесь будут проводиться различные мастер-классы.