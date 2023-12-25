Накануне в Уфе заработала резиденция Деда Мороза

В минувшее воскресенье в башкирской столице на площади имени Ленина открылась резиденция Деда Мороза. В церемонии принимал участие мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Первым гостем стал самый главный Дед Мороз страны из Великого Устюга.  

Фото №1 - Накануне в Уфе заработала резиденция Деда Мороза

Праздник стартовал у центральной городской елки. Детей встречали и развлекали сказочные персонажи. Из районов Башкирии на открытие резиденции прибыли семь Дедов Морозов из районов столицы, а также уфимские Дед Мороз и Снегурочка.

Фото №2 - Накануне в Уфе заработала резиденция Деда Мороза

Ратмир Мавлиев вручил Деду Морозу из Великого Устюга приглашение на праздничные мероприятия в честь 450-летия города. После этого на главной елке столицы зажгли новогодние огни.

Затем состоялось торжественное открытие Резиденции деда Мороза. Она расположена неподалеку от гостиницы «Азимут».

Резиденция в новой локации получилась в четыре раза больше прошлогодней. Мы постарались создать все условия, чтобы каждый мог прийти в гости к Деду Морозу. Удобное расположение, интерактивные программы, настоящие северные олени, рядом новогодний городок, праздничная торговля, фотозоны. Скоро также запустим каток вокруг памятника.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы
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