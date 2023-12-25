Накануне в Уфе заработала резиденция Деда Мороза

Резиденция в новой локации получилась в четыре раза больше прошлогодней. Мы постарались создать все условия, чтобы каждый мог прийти в гости к Деду Морозу. Удобное расположение, интерактивные программы, настоящие северные олени, рядом новогодний городок, праздничная торговля, фотозоны. Скоро также запустим каток вокруг памятника.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы