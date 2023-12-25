Накануне в Уфе заработала резиденция Деда Мороза

В минувшее воскресенье в башкирской столице на площади имени Ленина открылась резиденция Деда Мороза. В церемонии принимал участие мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Первым гостем стал самый главный Дед Мороз страны из Великого Устюга.
Праздник стартовал у центральной городской елки. Детей встречали и развлекали сказочные персонажи. Из районов Башкирии на открытие резиденции прибыли семь Дедов Морозов из районов столицы, а также уфимские Дед Мороз и Снегурочка.
Ратмир Мавлиев вручил Деду Морозу из Великого Устюга приглашение на праздничные мероприятия в честь 450-летия города. После этого на главной елке столицы зажгли новогодние огни.
Затем состоялось торжественное открытие Резиденции деда Мороза. Она расположена неподалеку от гостиницы «Азимут».