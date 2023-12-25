В Уфе за выходные задержаны 28 нетрезвых водителей

За минувшие выходные на территории столицы республики зарегистрировано 49 ДТП. В трех авариях пострадали три человека, сообщает пресс-служба ОГИБДД по Уфе.

Всего за указанный период пресечено 763 нарушения правил дорожного движения. Из этого числа 166 нарушений связаны с использованием ремней безопасности, 16 – с несоблюдением требований дорожных знаков, 40 – с невыполнением требований уступить дорогу пешеходам, 44 – с правилами безопасной перевозки детей.