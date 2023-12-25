В Уфе провели предновогодние мастер-классы для семей бойцов СВО

В преддверии Нового года в Уфе состоялось познавательное мероприятие для членов семей участников специальной военной операции. Его провели центр «Семья под ключ» и комитет по семейному бизнесу и благотворительности регионального отделения «Опоры России» Республики Башкортостан.

Для детей организовали мастер-класс по изготовлению рождественского ангела. Творческие способности помогли раскрыть ремесленники из Бирска. Поздравили ребят с наступающим праздником сказочные персонажи. Кроме того, дети прошли оздоровительные процедуры в соляной шахте.