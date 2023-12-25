В Башкирии утвержден прожиточный минимум на 2024 год

В Башкирии постановлением правительства республики утвержден прожиточный минимум на 2024 год. Об этом информирует пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно документу, с 1 января будущего года прожиточный минимум на душу населения в Башкирии составит 13 753 рубля. Для трудоспособного населения эта сумма равна 14 991 руб., для пенсионеров – 12 530 руб., а для детей – 13 340 руб.