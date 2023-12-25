Контрактник из Башкирии рассказал о том, как боевая дружба спасла ему жизнь

Сам боец – уроженец Уфы. В армии служил в спецназе. После срочной подписал контракт сроком на три года и был зачислен в ряды отдела специального назначения «Смерч» УФСИН России по Башкортостану. Участвовал во второй Чеченской.

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О добровольце с позывным «Мелкий» рассказала корреспондент издания «Иглинские вести» Фануза Рацина. В зону спецоперации наш земляк попал летом прошлого года. Со своим богатым боевым опытом он записался в батальон имени М. Шаймуратова и попал в разведроту.

На счету воина 16 боевых выходов, дважды был в открытом контакте с противником. В его обязанности входили разведка позиций противника, фиксация точных данных огневых точек и передача их координат командиру.

Под Клещеевкой «Мелкий» получил ранение: осколком серьезно повредило ногу. Его боевой товарищ с позывным «Добрыня» вынес его на себе с поля боя.

У «Добрыни» был поврежден глаз, мы перевязали раны и стали продвигаться к нашим. Я сначала пытался передвигаться самостоятельно, но на одной ноге далеко не уйдешь, потом зацепился за бронежилет «Добрыни», и он меня тащил. Минометный огонь не прекращался, мы с трудом пробирались. В этом хаосе «Добрыня» увидел еще и растяжку, которую обезвредил, чтобы идти дальше. Я понимал, как тяжело ему меня тащить и просил оставить, но он поступил как настоящий солдат. Спасибо ему. Когда добрались до своих, нам оказали первую помощь и отправили в санчасть. Я не знаю, как он сейчас и где, но обязательно хочу найти его: если бы не «Добрыня», все могло сложиться по-другому.

Доброволец СВО, позывной «Мелкий»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

Фото: личный архив бойца  

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