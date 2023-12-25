Контрактник из Башкирии рассказал о том, как боевая дружба спасла ему жизнь

У «Добрыни» был поврежден глаз, мы перевязали раны и стали продвигаться к нашим. Я сначала пытался передвигаться самостоятельно, но на одной ноге далеко не уйдешь, потом зацепился за бронежилет «Добрыни», и он меня тащил. Минометный огонь не прекращался, мы с трудом пробирались. В этом хаосе «Добрыня» увидел еще и растяжку, которую обезвредил, чтобы идти дальше. Я понимал, как тяжело ему меня тащить и просил оставить, но он поступил как настоящий солдат. Спасибо ему. Когда добрались до своих, нам оказали первую помощь и отправили в санчасть. Я не знаю, как он сейчас и где, но обязательно хочу найти его: если бы не «Добрыня», все могло сложиться по-другому.

Доброволец СВО, позывной «Мелкий»