Житель Башкирии пробил голову соседу тиристором

В начале осени мужчина убирался на балконе своей квартиры. Часть мусора попала в палисадник соседа, на что последний отреагировал замечанием. Между мужчинами произошел конфликт.

Наводивший порядок на балконе схватил металлический предмет – тиристор – и трижды ударил им по голове соседа. Пострадавшего доставили на «скорой» в стационар. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, вдавленный перелом лобной кости, ушибленные раны височной области слева, а также теменно-затылочной области.