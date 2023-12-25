В Уфе в детской филармонии прошла ёлка для детей участников СВО

В Уфимской детской филармонии прошла ёлка для детей участников СВО из Советского района столицы. Участниками стали несколько сотен детей. В фойе Дед Мороз и Снегурочка провели игры и конкурсы для ребят, и все вместе они зажгли новогодними огнями лесную красавицу.