Банк Уралсиб запустил сервис В2В-переводов по бизнес-картам «Мир»

Также в Уралсиб Бизнес Онлайн доступны В2С-переводы в рублях – с бизнес карт «Мир» и Masterсard на карты физических лиц «Мир», Visa, и Masterсard, выпущенные российскими эмитентами. Услуга предназначена для широкого круга компаний, осуществляющих выплаты самого разного назначения физическим лицам: вознаграждения за выполненный объем работы (в том числе – самозанятым и фрилансерам), выплата комиссионных, страховок и компенсаций, оплата за покупку вторсырья и выкуп автомобилей на вторичном рынке, оплата по сделкам на электронных торговых площадках, возврат средств на карту и целый ряд других категорий выплат.