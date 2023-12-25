Телеканал БСТ опередил Первый канал по доле телесмотрения

Вот уже второй год подряд главный телеканал Башкортостана занимает безоговорочное первое место по доле телесмотрения среди обязательных общедоступных телеканалов регионов России. Это так называемые «21-е кнопки». По итогам ноября мы значительно опережаем наших уважаемых коллег. Подобная ситуация была и в прошлом году. Следом за нами расположились Челябинск, Омск, Хабаровск, Казань и Иркутск.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»