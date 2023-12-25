Телеканал БСТ опередил Первый канал по доле телесмотрения

Сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе руководитель телеканала БСТ Рустам Зарафутдинов рассказал о том, как медиаресурсу удалось совершить значительный рывок по показателю доли аудитории.

Фото №1 - Телеканал БСТ опередил Первый канал по доле телесмотрения

По его словам, еще в 2020 году БСТ был на 8 месте среди самых популярных у жителей Башкортостана телеканалов. Согласно последним данным, по состоянию на ноябрь текущего года телеканал впервые вошел в тройку лидеров телесмотрения, опередив Первый канал.  

Таковы данные компании МедиаХиллс, которая входит в структуру исследовательской компании Медиаскоп – единого телеизмерителя, аккредитованного Роскомнадзором.

Вот уже второй год подряд главный телеканал Башкортостана занимает безоговорочное первое место по доле телесмотрения среди обязательных общедоступных телеканалов регионов России. Это так называемые «21-е кнопки». По итогам ноября мы значительно опережаем наших уважаемых коллег. Подобная ситуация была и в прошлом году. Следом за нами расположились Челябинск, Омск, Хабаровск, Казань и Иркутск.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан» 
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