Телеканал БСТ опередил Первый канал по доле телесмотрения

Сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе руководитель телеканала БСТ Рустам Зарафутдинов рассказал о том, как медиаресурсу удалось совершить значительный рывок по показателю доли аудитории.
По его словам, еще в 2020 году БСТ был на 8 месте среди самых популярных у жителей Башкортостана телеканалов. Согласно последним данным, по состоянию на ноябрь текущего года телеканал впервые вошел в тройку лидеров телесмотрения, опередив Первый канал.
Таковы данные компании МедиаХиллс, которая входит в структуру исследовательской компании Медиаскоп – единого телеизмерителя, аккредитованного Роскомнадзором.