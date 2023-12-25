Стало известно, чем удивит телеканал БСТ своих зрителей в новогоднюю ночь

На еженедельном правительственном совещании в ЦУР Башкортостана генеральный директор АО ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов рассказал о проектах, запланированных для эфира на 31 декабря и в новогоднюю ночь.

Так, в последний день уходящего года зрителей ждёт концерт «Новогодний звон «Сулпылар», премьера мьюзикла от телеканала «Тамыр». Вечерний эфир откроет «Бал джигитов» телепроекта «Ете егет». Далее выйдут праздничный выпуск программы «Республика лайф», большой информационный выпуск «Итоги года».

До новогоднего поздравления Главы Башкирии покажут новогоднее шоу «Аптраган». Далее праздничный концерт «Башкорт йыры» и «Караоке по-башкирски».

В период новогодних каникул зрителям будет представлена музыкальная праздничная линейка проектов «Бшкорт йыры», «Юлдаш-хит», финал конкурса «Уфимская волна».