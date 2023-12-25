«Проект добрый, хороший» - Радий Хабиров о «Браслете амулете»

Сегодня Глава Башкирии в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил о запуске на территории региона проекта «Браслет амулет».
Лидер региона отметил, что эффективность проекта будет значительно выше, если Минздрав Башкирии выступит его партнером.
Разработка призвана обеспечить безопасность детей, которые не могут назвать свое имя, имена родителей, адрес проживания. Также он обеспечит безопасность взрослых с когнитивными нарушениями или с хроническими заболеваниями с риском потери сознания.
Прибор не требует подзарядки, хорошо держится на запястье и водонепроницаем.
Информацию с браслета можно считать с помощью любого мобильного телефона с NFC-модулем.