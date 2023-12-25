«Проект добрый, хороший» - Радий Хабиров о «Браслете амулете»

Сегодня Глава Башкирии в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил о запуске на территории региона проекта «Браслет амулет».

Фото №1 - «Проект добрый, хороший» - Радий Хабиров о «Браслете амулете»

Браслет призван помочь при идентификации пожилых людей, у которых наблюдаются когнитивные нарушения или есть риск инсульта. Пожилой человек потеряется, он не помнит ни фамилии, ни родственников. А тут у него браслет, в котором будут заложены данные об этом человеке. Наводишь на него телефон, сразу понимаешь, кто перед тобой, звонишь по указанным контактам. Проект добрый, хороший.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Лидер региона отметил, что эффективность проекта будет значительно выше, если Минздрав Башкирии выступит его партнером.

Разработка призвана обеспечить безопасность детей, которые не могут назвать свое имя, имена родителей, адрес проживания. Также он обеспечит безопасность взрослых с когнитивными нарушениями или с хроническими заболеваниями с риском потери сознания.  

Прибор не требует подзарядки, хорошо держится на запястье и водонепроницаем.

Информацию с браслета можно считать с помощью любого мобильного телефона с NFC-модулем.

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