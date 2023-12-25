«Проект добрый, хороший» - Радий Хабиров о «Браслете амулете»

Браслет призван помочь при идентификации пожилых людей, у которых наблюдаются когнитивные нарушения или есть риск инсульта. Пожилой человек потеряется, он не помнит ни фамилии, ни родственников. А тут у него браслет, в котором будут заложены данные об этом человеке. Наводишь на него телефон, сразу понимаешь, кто перед тобой, звонишь по указанным контактам. Проект добрый, хороший.

Радий Хабиров, Глава Башкирии