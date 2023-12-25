В Уфе врачи выходили новорожденную девочку весом 740 граммов

Врачи
Республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) спасли жизнь новорожденной
девочки.
По
данным пресс-службы РКПЦ, беременность пациентки протекала на фоне
резус-конфликта, с высоким титром антител. Это послужило причиной серьезных
страданий ребенка.
В РКПЦ была произведена операция внутриутробного переливания крови малышу. Состояние ребенка улучшилось. К сожалению, на 25-й неделе случилась преждевременная отслойка плаценты, что стало причиной экстренного родоразрешения. Девочка родилась очень крошечной, весом всего 740 грамм. С самого рождения доктора боролись буквально за каждую минуту её жизни. Многократные переливания крови (7 раз!), все существующие виды искусственной вентиляции легких и огромное количество других методов лечения в конечном итоге дали свои плоды.Пресс-служба РКПЦ
Когда
девочке исполнилось три месяца, малышку вместе с мамой выписали домой.
Фото:
Республиканский клинический перинатальный центр в Уфе