В Уфе врачи выходили новорожденную девочку весом 740 граммов

Врачи Республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) спасли жизнь новорожденной девочки.

Фото №1 - В Уфе врачи выходили новорожденную девочку весом 740 граммов

По данным пресс-службы РКПЦ, беременность пациентки протекала на фоне резус-конфликта, с высоким титром антител. Это послужило причиной серьезных страданий ребенка.  

В РКПЦ была произведена операция внутриутробного переливания крови малышу. Состояние ребенка улучшилось. К сожалению, на 25-й неделе случилась преждевременная отслойка плаценты, что стало причиной экстренного родоразрешения. Девочка родилась очень крошечной, весом всего 740 грамм. С самого рождения доктора боролись буквально за каждую минуту её жизни. Многократные переливания крови (7 раз!), все существующие виды искусственной вентиляции легких и огромное количество других методов лечения в конечном итоге дали свои плоды.

Пресс-служба РКПЦ

Когда девочке исполнилось три месяца, малышку вместе с мамой выписали домой.  

Фото: Республиканский клинический перинатальный центр в Уфе

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