Уфимца приговорили к 19 годам колонии за убийство женщины

Верховный суд Башкортостана вынес приговор в отношении уфимца. Статьи: «иные действия сексуального характера» и «убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».
В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что в ноябре 2022 года ночью мужчина и его знакомая выпивали в квартире в Уфе. Затем злоумышленник решил изнасиловать женщину. После преступных деяний, испугавшись уголовной ответственности, он задушил жертву.
15 ноября прошлого года в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Уфы, 1989 года рождения. Заявление подала мать убитой. По итогам разыскных мероприятий тело женщины было найдено на съемной квартире в Уфе. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате удушения.
Установлено, что убийца – арендатор квартиры, где и была обнаружена девушка. Его задержали в Кармаскалинском районе.
Уфимец по решению суда лишен свободы на 19 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. После этого 14 лет он проведет в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Фото: СУ СКР по РБ