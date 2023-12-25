Уфимца приговорили к 19 годам колонии за убийство женщины

Верховный суд Башкортостана вынес приговор в отношении уфимца. Статьи: «иные действия сексуального характера» и «убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что в ноябре 2022 года ночью мужчина и его знакомая выпивали в квартире в Уфе. Затем злоумышленник решил изнасиловать женщину. После преступных деяний, испугавшись уголовной ответственности, он задушил жертву.

15 ноября прошлого года в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Уфы, 1989 года рождения. Заявление подала мать убитой. По итогам разыскных мероприятий тело женщины было найдено на съемной квартире в Уфе. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате удушения.

Установлено, что убийца – арендатор квартиры, где и была обнаружена девушка. Его задержали в Кармаскалинском районе.

По версии следствия, подсудимый и потерпевшая ранее состояли в отношениях. Ночью с 14 на 15 ноября 2022 года они встретились дома у мужчины и между ними произошла ссора из-за неуплаты кредита, который потерпевшая взяла по просьбе подсудимого для приобретения телефона. В ходе конфликта злоумышленник ударил женщину, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, после чего задушил. Пресс-служба Прокуратуры РБ

Уфимец по решению суда лишен свободы на 19 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. После этого 14 лет он проведет в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.