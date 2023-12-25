Жителей Башкирии приглашают к участию в проекте «Всей семьей»

Большой семейный проект «Всей семьей» стартовал в стране 15 декабря по инициативе общественной организации «Я помогаю детям». Информационный партнер проекта: Институт развития интернета.

Проект приурочен к объявленному ранее Президентом России Году Семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей.

По условиям проекта, один раз в неделю семьи-участницы получают задания, которые необходимо выполнять всей семьей. Например, всем вместе приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. Затем нужно выложить в социальные сети (VK или Одноклассники) с хештэгом #всейсемьей (#всейсемьей02) фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание.

Ежемесячно организаторы будут проводить промежуточные итоги и разыгрывать подарки для всех участников проекта. В конце марта будущего года состоится награждение наиболее активных семей. Их ждут особенные и ценные подарки. К примеру, 100 семейных туров по России от проекта «Больше, чем путешествие» и др.

Кроме того, семьи, выполнившие все задания проекта, смогут собрать эксклюзивную коллекцию уникальных электронных вкладышей «Семья – это». Их создали российские иллюстраторы специально для проекта и в честь Года семьи.

В качестве первого задания организаторы проекта предлагают всей семьей нарядить новогоднюю елку.

Принять участие может абсолютно любая российская семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей: VK и Одноклассники.

Вся информация о проекте «Всей семьей» размещена на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф