Глава Башкирии о лидерстве БСТ по доле телесмотрения: «Цифры впечатляющие»

Телеканал БСТ занял первое место по доле телесмотрения среди региональных телерадиокомпаний. На оперативном совещании правительства глава республики Радий Хабиров назвал такой показатель «ошеломительным результатом». Как отметил генеральный директор телерадиокомпании «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, если три года назад канал был на восьмом месте, то сейчас БСТ вошел в тройку лидеров телесмотрения, опередив Первый канал.

Сразу несколько передач БСТ стали победителями престижных федеральных конкурсов. На канале активно освещается тема специальной военной операции. Увеличилась роль общественно-политического контента. Прямая линия Радия Хабирова, которая прошла 29 ноября, стала главным телесобытием дня, почти в два раза опередив по доле просмотров проекты на федеральных каналах, которые шли параллельно.

Благодарим вас и всю команду БСТ, спасибо, вы наш главный партнер. Мы вместе с вами рассказываем о достижениях и проблемах нашей республики, поддерживаем наших воинов. Спасибо за этот год, цифры очень впечатляющие. У вас есть преимущество – это двуязычие. Но чтобы эти лидирующие позиции сохранить, надо каждый год предлагать новый продукт, ждем от вас новых решений. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это большой труд большого коллектива, за это я хочу сказать моим коллегам большое спасибо. В новогодний период телеканал БСТ будет традиционно дарить праздник. С 31 декабря мы начинаем поздравлять. У нас будет много премьер, у нас будет новогоднее шоу «Аптраган». Посмотрите, будет интересно. И вплоть до 9 января у нас каждый день праздничное спецпрограммирование, рассказывать не буду, просто призываю зрителей включить в новогодние каникулы 21-ю кнопку. Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»

Радий Хабиров на оперативном совещании также сообщил о старте проекта «Браслет Амулет». Такой аксессуар может помочь идентифицировать людей пожилого возраста с когнитивными нарушениями. Если такой человек потерялся и не помнит своего адреса, не может назвать родственников, то, наведя телефон на браслет, можно узнать о нем полную информацию. Глава Башкортостана призвал региональный Минздрав выступить партнёром этого проекта.

А Министерство сельского хозяйства усилит поддержку садоводов. На улучшение объектов внутренней инфраструктуры СНТ, ремонт подъездных дорог и электрификацию садов было направлено более 366 миллионов рублей, из них за текущий год выделено 250 миллионов. Внимание уделялось пожарной безопасности, водоснабжению садовых некоммерческих товариществ, установке контейнеров для сбора ТКО.