Глава Башкирии о лидерстве БСТ по доле телесмотрения: «Цифры впечатляющие»

Телеканал БСТ занял первое место по доле телесмотрения среди региональных телерадиокомпаний. На оперативном совещании правительства глава республики Радий Хабиров назвал такой показатель «ошеломительным результатом». Как отметил генеральный директор телерадиокомпании «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, если три года назад канал был на восьмом месте, то сейчас БСТ вошел в тройку лидеров телесмотрения, опередив Первый канал.
Сразу несколько передач БСТ стали победителями престижных федеральных конкурсов. На канале активно освещается тема специальной военной операции. Увеличилась роль общественно-политического контента. Прямая линия Радия Хабирова, которая прошла 29 ноября, стала главным телесобытием дня, почти в два раза опередив по доле просмотров проекты на федеральных каналах, которые шли параллельно.
Радий Хабиров на оперативном совещании также сообщил о старте проекта «Браслет Амулет». Такой аксессуар может помочь идентифицировать людей пожилого возраста с когнитивными нарушениями. Если такой человек потерялся и не помнит своего адреса, не может назвать родственников, то, наведя телефон на браслет, можно узнать о нем полную информацию. Глава Башкортостана призвал региональный Минздрав выступить партнёром этого проекта.
А Министерство сельского хозяйства усилит поддержку садоводов. На улучшение объектов внутренней инфраструктуры СНТ, ремонт подъездных дорог и электрификацию садов было направлено более 366 миллионов рублей, из них за текущий год выделено 250 миллионов. Внимание уделялось пожарной безопасности, водоснабжению садовых некоммерческих товариществ, установке контейнеров для сбора ТКО.
На последнем в этом году оперативном совещании также отмечено, что в течение двух лет будет обеспечена сотовая связь на всём протяжении трассы Уфа – Белорецк. Стоимость проекта предварительно оценивается в 218 миллионов рублей. Его реализуют с помощью нового инструмента – инвестиционного налогового вычета. Также в ходе совещания озвучили результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Среди городских округов первое место занял Октябрьский, среди муниципальных районов с административным центром «Город» победил Ишимбайский район, а среди сельских муниципальных районов лидером оказался Абзелиловский район.