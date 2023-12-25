Стали известны наиболее популярные в Башкирии мессенджеры

Сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр цифрового развития госуправления Башкирии Геннадий Разумикин сообщил, что наиболее популярным интернет-сервисом у жителей нашего региона остается YouTube. При этом его доля заметно снижается: недавно она составляла 40%, сейчас чуть более 20%.

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Одновременно растет доля пользователей социальной сети «ВКонтакте». Рекордсмен по росту – мессенджер Telegram: в этом году он вырос почти в два раза.

Объём использования VPN вырос почти в 7 раз к году.

Соответственно, стабильно растёт нагрузка на сети — порядка 8% ежегодно. Это вынуждает операторов ежегодно проводить большую работу по оптимизации и модернизации сетей. Как итог, загруженность сетей не превышает 50%, что способствует обеспечению стабильности и высокого качества сервисов. Стоимость услуг связи за 2023 год увеличилась в среднем на 3%.

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития госуправления РБ
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