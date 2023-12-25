Стали известны наиболее популярные в Башкирии мессенджеры

Сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр цифрового развития госуправления Башкирии Геннадий Разумикин сообщил, что наиболее популярным интернет-сервисом у жителей нашего региона остается YouTube. При этом его доля заметно снижается: недавно она составляла 40%, сейчас чуть более 20%.
Одновременно растет доля пользователей социальной сети «ВКонтакте». Рекордсмен по росту – мессенджер Telegram: в этом году он вырос почти в два раза.
Объём использования VPN вырос почти в 7 раз к году.