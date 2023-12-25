Стали известны наиболее популярные в Башкирии мессенджеры

Сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр цифрового развития госуправления Башкирии Геннадий Разумикин сообщил, что наиболее популярным интернет-сервисом у жителей нашего региона остается YouTube. При этом его доля заметно снижается: недавно она составляла 40%, сейчас чуть более 20%.