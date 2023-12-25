Из Уфы в зону СВО после отпуска отправилась последняя в этом году группа бойцов

Из отпуска в зону СВО отправилась последняя в этом году группа военнослужащих. Мобилизованные башкирского полка после двух недель отдыха вновь поехали на передовую выполнять поставленные задачи. Для всех это уже второй по счету отпуск.

Провожали солдат традиционно на площадке перед спорткомплексом «Уфа-Арена». В этот раз группа была не столь большой и уместилась в один автобус. С собой на передовую бойцы взяли не только личные вещи, но и посылки для сослуживцев.