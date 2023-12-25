В Уфе начала работу резиденция Деда Мороза

Волшебник прибыл в башкирскую столицу прямиком из Великого Устюга. После экскурсии по городу Дед Мороз отправился на площадь имени Ленина, где принял участие в церемонии открытия ёлки и резиденции, которая будет работать ежедневно до 14 января.
За неделю до Нового года одна из главных площадей города наполнилась детским смехом и настоящей магией. Ведь здесь собрались сразу несколько волшебников. В каждом районе башкирской столицы есть свой Дед Мороз. Есть и главный, уфимский. Сегодня они все вместе встретили Деда Мороза прямиком из Великого Устюга.
Запуск резиденции Деда Мороза совпал с открытием ёлки. Не обошлись без помощи магического посоха. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев примерил на себя роль волшебника и дал старт череде праздничных событий на площади.
Резиденция получилась ничуть не хуже, чем в Великом Устюге. В теплой и светлой избушке разместились изображения любимых героев, сундук с игрушками, наряженная елка и, конечно, трон для самого Деда Мороза. Здесь главный зимний волшебник и будет принимать детишек.
Схема не меняется из года в год. Рассказал стишок – получил подарок. Но исполнение главных желаний еще впереди. Резиденция Деда Мороза будет работать до 14 января.