Федерация спортивной борьбы Башкирии подвела итоги годовой работы

В Уфе состоялось годовое отчетное собрание членов Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан. В 2023-м было проведено восемь крупных соревнований от чемпионата России до всероссийских турниров.

10 спортсменов получили звания мастеров спорта, 87 стали кандидатами в мастера спорта. В чемпионатах России борцы из Башкортостана завоевали четыре медали, ещё 64 медали было выиграно на первенствах России. По одной награде борцы взяли на первенствах мира и Европы.