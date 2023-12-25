Федерация спортивной борьбы Башкирии подвела итоги годовой работы

В Уфе состоялось годовое отчетное собрание членов Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан. В 2023-м было проведено восемь крупных соревнований от чемпионата России до всероссийских турниров.
10 спортсменов получили звания мастеров спорта, 87 стали кандидатами в мастера спорта. В чемпионатах России борцы из Башкортостана завоевали четыре медали, ещё 64 медали было выиграно на первенствах России. По одной награде борцы взяли на первенствах мира и Европы.
В этом году также было открыто отделение спортивной борьбы в Уфе, которое расположилось в здании типографии «Китап». В зале развиваются грэпплинг и вольная борьба.