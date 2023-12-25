Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в штабе общественной поддержки «Единой России»

Всегда, конечно, хочется, чтобы ребята, которые писали свои письма, получили эти подарки. Думаю, они волнуются, ждут. Арслан мечтает о подарке-сюрпризе, но здесь написаны ещё трое мечтателей, я так понимаю, что, скорее всего, – это одна семья, она многодетная, то есть будем готовить четыре подарка.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной думы России