Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в штабе общественной поддержки «Единой России»

В ней приняли участие члены республиканского
правительства, депутаты Госдумы от Башкортостана. Поочередно они сняли с ёлки
открытки в виде праздничных шаров, где были оставлены пожелания детей.
Например, депутат нижней палаты парламента страны
Эльвира Аиткулова исполнит мечту трёхлетнего Арслана из Белорецка. А министр
финансов Башкортостана Лира Игтисамова сняла сразу два шара с желаниями.
Долг
каждого из нас – помогать нашим семьям, нашим детишкам, радовать их. Постараюсь
поздравить Эмму и Арсенчика, которые мечтают о детской игровой кухне и умной
колонке. Постараюсь обязательно до Нового года успеть, потому что мы все под
ёлочкой ждём подарочки. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан
Всегда,
конечно, хочется, чтобы ребята, которые писали свои письма, получили эти подарки.
Думаю, они волнуются, ждут. Арслан мечтает о подарке-сюрпризе, но здесь
написаны ещё трое мечтателей, я так понимаю, что, скорее всего, – это одна семья,
она многодетная, то есть будем готовить четыре подарка.Эльвира Аиткулова, депутат Государственной думы России
Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в
России в 2018 году по инициативе президента страны Владимира Путина. Она
помогает воплотить в жизнь новогодние мечты детей из малообеспеченных семей и
сирот, а также детей-инвалидов.