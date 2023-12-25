Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в штабе общественной поддержки «Единой России»

В ней приняли участие члены республиканского правительства, депутаты Госдумы от Башкортостана. Поочередно они сняли с ёлки открытки в виде праздничных шаров, где были оставлены пожелания детей.

Например, депутат нижней палаты парламента страны Эльвира Аиткулова исполнит мечту трёхлетнего Арслана из Белорецка. А министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова сняла сразу два шара с желаниями.

Долг каждого из нас ­– помогать нашим семьям, нашим детишкам, радовать их. Постараюсь поздравить Эмму и Арсенчика, которые мечтают о детской игровой кухне и умной колонке. Постараюсь обязательно до Нового года успеть, потому что мы все под ёлочкой ждём подарочки.  

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Всегда, конечно, хочется, чтобы ребята, которые писали свои письма, получили эти подарки. Думаю, они волнуются, ждут. Арслан мечтает о подарке-сюрпризе, но здесь написаны ещё трое мечтателей, я так понимаю, что, скорее всего, – это одна семья, она многодетная, то есть будем готовить четыре подарка.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной думы России

Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в России в 2018 году по инициативе президента страны Владимира Путина. Она помогает воплотить в жизнь новогодние мечты детей из малообеспеченных семей и сирот, а также детей-инвалидов.

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