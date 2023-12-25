В Нефтекамске открыли обновлённое здание мировых судей

На его капитальный ремонт было направлено более 20 млн рублей. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова средства были выделены из резервного фонда региона. В итоге обновили помещения семи участков мировых судей.

С момента дня основания мировых судей, судебные участки по городу Нефтекамск размещались в 730 квадратных метра, что являлось критически недостаточным. На сегодняшний день все судебные участки обеспечены всем необходимым.

Также в торжественной обстановке мировые судьи Нефтекамска были награждены благодарственными письмами от Правительства региона за многолетний добросовестный труд. Приведению в соответствие участков мировых судей руководство республики уделяет отдельное внимание. Ежегодно на эти цели из бюджета будет выделяться более 50 млн рублей. К слову, в Нефтекамске работа в этом направлении продолжится.