В Уфе продолжается кастинг актёров для нового фильма «Фарзана идёт на Запад»

Это история о подвиге подростков из Учалинского района в 1944 году. Несколько ребят в годы Великой Отечественной войны пешком перегнали стадо коров под Ольховку рядом с Харьковым, на территорию, освобожденную от фашистов. Тем самым спасли население от голода. Отбирать актёров на роли начали в ноябре. Кастинг прошли более 170 человек. Сейчас начались онлайн-пробы. Съёмки картины планируют начать в мае-июне. Фильм снимут на грант Главы Республики.