Глава Башкирии вручил ордена и медали отличившимся бойцам СВО

Награда нашла Героя России. Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова уфимцу Денису Чернавину. 31 июля 2023 года указом Президента Владимира Путина офицеру была присвоена высшая награда страны – «Золотая звезда». Также государственными наградами и медалями были отмечены бойцы первого добровольческого башкирского батальона, носящего имя командира 112-й кавалерийской дивизии, которые приехали домой в краткосрочный отпуск.

На разведывательно-ударном вертолёте нового поколения Ка-52 «Аллигатор» Денис Чернавин выполняет самые сложные задания. С первых дней СВО на его счету уже более 500 боевых вылетов. С 4 по 7 июня текущего года его винтокрылая машина выходила на предельно малой высоте в район удара и атаковала колонны и сосредоточение войск противника. В результате успешных действий было уничтожено 17 единиц бронетехники. Указом Владимира Путина за мужество, проявленное при выполнении воинского долга, полковнику присвоено звание «Героя России». На еженедельном оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил Денису Чернавину ещё одну заслуженную награду – орден генерала Шаймуратова.

Глава Башкортостана также вручил орден генерала Шаймуратова заместителю командира 12-й отдельной гвардейской Кёнигсбергско-Городокской Краснознаменной инженерной бригады, подполковнику Фариду Абдразакову. А командир мотострелкового батальона имени Миннигали Губайдуллина полка «Башкортостан», подполковник Фарит Мигранов удостоен медали генерала Шаймуратова. По словам офицера, полк «Башкортостан», добровольческие батальоны республики сегодня пишут историю Отечества, так же как легендарная 112-я Башкавдивизия, но уже с самым современным вооружением.

Особое значение для республики имеет первый башкирский добровольческий батальон имени Героя России Минигали Шаймуратова. Радий Хабиров вручил государственные награды и медали отличившимся бойцам подразделения, которые вернулись домой в краткосрочный отпуск. Один из них, командир отделения сбора и эвакуации раненых с позывным «Знахарь», в этом году впервые увидел своих родных.

Личный состав этого подразделения выполняет очень сложные задачи. Командир батальона Шаймуратова с позывным «Медведь» в ответном слове выразил признательность руководству региона, всем землякам за поддержку участников СВО и их семей.