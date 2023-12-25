Радий Хабиров вручил госнаграды ко Дню спасателя России

Они выносят людей из огня, спасают утопающих и предотвращают трагедии. Радий Хабиров вручил государственные награды ко Дню спасателя России. В списке почти 90 человек. Некоторые награждены указом Президента страны. Каждый из них внёс вклад в дело помощи людям, находящимся в бедствии.

Землетрясения, пожары, наводнения – то, с чем пришлось столкнуться спасателям в уходящем году. География оказания помощи не ограничивалась только Башкортостаном. Спасатели, например, регулярно сопровождают гуманитарные конвои на Донбасс и помогают жителям новых территорий, а в Турции они искали и доставали из-под обломков выживших после сейсмической катастрофы в январе текущего года.

О каждом из вас можно сказать много добрых слов. От имени всех жителей республики выражаю вам искреннюю благодарность. От души поздравляю вас с предстоящим профессиональным праздником – Днём спасателя Российской Федерации и, конечно, с наступающим Новым годом! Желаю здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Берегите себя, пожалуйста! Вы очень нужны своим близким и жителям нашей республики! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Указами Президента страны четыре человека получили медали за отвагу на пожаре. В их числе и Рустем Хасанов. В марте 2022 года он вместе с сослуживцами вывел несколько человек из горящего общежития на Молодежном бульваре в Уфе.

А вот ветеран службы Загит Шайхетдинов уже давно перестал считать количество спасённых жизней. Мужчина работает в системе МЧС 43 года. Начинал карьеру в Белорецке, теперь возглавляет пожарную часть в Илишевском районе.

Почётное звание «Заслуженный спасатель России» получил экс-глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. Ведомством он руководил с 2015 года. После сентябрьских выборов перешёл на службу в Госсобрание и теперь курирует вопросы спасательской деятельности уже с законотворческой стороны.

Среди награждаемых и военные, которые в период половодья помогают взрывать лед на реках, а в случае необходимости возводят понтонные переправы. Отметили также труд наших коллег-телевизионщиков, которые освещают работу спасателей в условиях стихийных и техногенных бедствий. Есть в системе МЧС и место для прекрасной половины человечества.