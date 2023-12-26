В Башкирию придет морозная и снежная погода

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие несколько дней.
Так, сегодня, 26 декабря, метеорологи обещают небольшой снег, по восточной части региона он будет умеренным. На дорогах вновь появится гололедица, снежные накаты и заносы. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Дневная температура воздуха составит от -2 до -7 градусов.
В среду и четверг на территории Башкирии также снежно. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Ночью столбики термометров покажут -4, -9, при прояснениях до -14 градусов. Днем теплее – от -1 до -6.