В Башкирию придет морозная и снежная погода

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие несколько дней.

Так, сегодня, 26 декабря, метеорологи обещают небольшой снег, по восточной части региона он будет умеренным. На дорогах вновь появится гололедица, снежные накаты и заносы. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Дневная температура воздуха составит от -2 до -7 градусов.