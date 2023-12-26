Сегодня в Башкирии началась профилактическая операция «Нетрезвый водитель»

В Башкирии сегодня стартовала профилактическая акция «Нетрезвый водитель». Руководитель ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов пояснил, что в предпраздничные дни и накануне Нового года многие встречаются с друзьями и близкими, проводят корпоративы.
Однако после употребления спиртного некоторые водители пытаются уехать домой на личном автомобиле.
В этой связи для предотвращения ДТП с участием таких водителей в последнюю неделю уходящего года на территории Башкирии будет усилена профилактическая работа.
В эти дни количество нарядов ДПС будет существенно увеличено, они будут работать в круглосуточном режиме, подчеркнул Владимир Севастьянов.
Добавим, в этом году по вине водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, произошло 395 аварий, которые унесли жизни 113 человек, в том числе полуторагодовалого ребенка. Травмы различной степени тяжести получил 451 человек.