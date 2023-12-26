Сегодня в Башкирии началась профилактическая операция «Нетрезвый водитель»

В Башкирии сегодня стартовала профилактическая акция «Нетрезвый водитель». Руководитель ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов пояснил, что в предпраздничные дни и накануне Нового года многие встречаются с друзьями и близкими, проводят корпоративы.

Однако после употребления спиртного некоторые водители пытаются уехать домой на личном автомобиле.

В этой связи для предотвращения ДТП с участием таких водителей в последнюю неделю уходящего года на территории Башкирии будет усилена профилактическая работа.

В эти дни количество нарядов ДПС будет существенно увеличено, они будут работать в круглосуточном режиме, подчеркнул Владимир Севастьянов.