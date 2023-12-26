«Времени на эмоции нет!»: хирург из Уфы спасает жизни наших бойцов в зоне СВО

О медиках из Башкирии, которые работают в зоне проведения спецоперации, рассказали в региональном минздраве.

В их числе – главный врач городской больницы №8 Руслан Гараев. В ноябре он подписал контракт с Минобороны страны и в настоящее время трудится в военно-полевом госпитале. Восхищает его профессионализм: специалист буквально заново воссоздает поврежденные части тела бойцов.

Чаще сталкиваемся с осколочными ранениями, последствиями взрывов. Времени на эмоции нет, нужно действовать профессионально. Руслан Гараев, главный врач городской больницы №8

Там, «за ленточкой», трудятся и специалисты разного профиля медицинской роты из Башкирии. Кроме того, в Красном Луче наши врачи работают с мирным населением.

Сейчас в ЛНР находится уже 18 смена. За период с марта прошлого года по сегодняшний день они приняли свыше 117 тысяч пациентов, обследовали более 90 человек.