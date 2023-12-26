Жителям Уфы напомнили, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь с 22:00 до городских и районных праздничных площадок будут курсировать автобусы с интервалом 15-20 минут. С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года пассажирский транспорт будет работать по расписанию выходного дня, с 08:00 до 22:00.