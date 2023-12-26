Жителям Уфы напомнили, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Пресс-служба предприятия «Башавтотранс» опубликовала расписание движения общественного транспорта в новогоднюю ночь.
В ночь с 31 декабря на 1 января время работы общественного пассажирского транспорта по маршрутам №6 «ОК Сипайловский – ТСК «Пушкинский», №75 «ОАО «Амстар» – ТСК «Пушкинский», №51/51а «Автоцентр ВАЗ – Трикотажная фабрика», №69 «ДК УМПО – микрорайон Белореченский», №74 «Уфимский ДОК – Нижегородка – ул. Дзержинского», №226 «Уфимский ДОК – СТЦ «Мега» будет продлено до 02:00.
В новогоднюю ночь с 22:00 до городских и районных праздничных площадок будут курсировать автобусы с интервалом 15-20 минут. С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года пассажирский транспорт будет работать по расписанию выходного дня, с 08:00 до 22:00.