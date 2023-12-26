В Уфе госавтоинспекторы задержали лихача, который катался без страховки

В Уфе сотрудники ДПС задержали водителя автомобиля «ВАЗ-2106», который дрифтовал на улице 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Фото №1 - В Уфе госавтоинспекторы задержали лихача, который катался без страховки

В социальных сетях появилось видео, на котором «шестерка» опасно маневрировала. Сотрудники госавтоинспекции прочли госномера на кадрах, установили личность автовладельца. Накануне 25-летний лихач задержан в уфимском микрорайоне Дема.   

Фото №2 - В Уфе госавтоинспекторы задержали лихача, который катался без страховки

В ходе проверки выяснилось, что у любителя опасных трюков отсутствует полис ОСАГО. Кроме того, тормозная система оказалась неисправной.  

Составлены административные протоколы, машину поместили на специализированную автостоянку.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Уфе

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