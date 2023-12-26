В Уфе на девушку в машине рухнула наледь

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, допрашиваются очевидцы, руководство и работники коммунальных служб. В ходе расследования действиям работников управляющей компании, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки кровли и конструкций дома от наледи и снежных масс, будет дана правовая оценка.