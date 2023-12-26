В Уфе на девушку в машине рухнула наледь

В Уфе следователи заинтересовались фактом падения наледи на человека. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ведомства.
21 декабря на улице Ленина на крышу припаркованного авто упала наледь. В салоне в момент случившегося находилась 24-летняя девушка. Снег упал с крыши пожарной лестницы многоквартирного дома. Девушка получила серьёзные травмы и была госпитализирована.
Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, допрашиваются очевидцы, руководство и работники коммунальных служб. В ходе расследования действиям работников управляющей компании, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки кровли и конструкций дома от наледи и снежных масс, будет дана правовая оценка.
Фото: СК РФ по РБ.