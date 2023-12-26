Боец СВО из Башкирии после ранения вновь встанет на защиту Родины

Боец с позывным «Ворон» родом из Благовещенского района Башкирии. Заключил контракт с Минобороны России в июле этого года. Родные и близкие отговаривали его. Но решение мужчины было твердым, рассказывает корреспондент местного издания «Панорама» Дарья Караваева.

После учебного центра воин попал в десантники, чем безмерно гордится. Но на поле боя он получил осколочное ранение в ногу. Долго лечился и сейчас проходит курс реабилитации. Но уже в январе доброволец вновь планирует отправиться на передовую.

Тянет меня назад. Пока дома был, изнемогал. Предлагали перейти на штатную должность, но я для этого не создан. Мое место там. Доброволец СВО, позывной «Ворон»

А мы напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.