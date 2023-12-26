Бойцы СВО из Башкирии поддержали участие родного села в ППМИ

Жители села Коб-Покровка Благоварского района выступают за постройку многофункциональной спортивной площадки, чтобы летом можно было играть в футбол и волейбол, а зимой заливать каток. В населенном пункте регулярно проводятся спортивные состязания и благотворительные акции, в которых участвуют жители всех возрастов. 29 декабря пройдет уже итоговое заседание по проекту.