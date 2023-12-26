В Уфе волонтёры поздравляют с ветеранов с Новым годом

В Уфе в преддверии Нового года волонтёры поздравляют с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В акции принимают участие активисты движений «Волонтеры Победы» и «Серебряные волонтёры».

Сегодня они поздравили 96-летнего Николая Лавренова и вручили ему подарки. Его юные годы пришлись на Великую Отечественную войну. Уроженец Иглинского района трудился наравне со взрослыми в колхозе. А в 17 лет вступил в ряды Советской армии и участвовал в войне против фашистской Германии и милитаристской Японии. Николай Лавренов известен и как живописец.