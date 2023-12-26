Следком Башкирии поможет найти людей, которые пропали в зоне СВО

Следователи Башкирии оказывают содействие жителям Башкирии в поисках родственников, которые находятся в зоне проведения спецоперации. В том числе мобилизованных граждан, с кем связь была потеряна.

В пресс-службе СУ СКР по республике рассказали, что для начала поисков гражданам необходимо обратиться с заявлением в территориальное следственное управление СКР.

В заявлении необходимо указать все данные родственников, пропавших в зоне СВО. Сделать это можно как при личном посещении, так и дистанционно. В частности, на сайте регионального ведомства работает интернет-приемная, через которую можно отправить свое обращение.

Еще один вариант: связаться с сотрудниками ведомства в официальной группе Следкома по Башкирии в социальной сети «ВКонтакте».