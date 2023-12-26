Филиал «Защитников Отечества» в Башкирии признан одним из самых эффективных в России

Республиканский филиал госфонда «Защитники Отечества» признали одним из самых эффективных в России. Итоги работы подвели в мастерской управления «Сенеж», куда приехали руководители филиалов всей страны. Об этом сообщил в соцсетях глава республики.

Фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе Президента Владимира Путина. Там занимаются содействием в реабилитации ветеранов СВО, оказывают психологическую помощь, организовывают системы долговременного ухода, обеспечивают протезами, помогают в переобучении и трудоустройстве бойцов, возвращающихся к мирной жизни, сопровождают семьи погибших воинов.

Филиал фонда в Башкортостане работает более полугода. За это время, по данным Радия Хабирова, социальные координаторы оказали помощь более чем в 15 тыс. случаях.

7eget
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»