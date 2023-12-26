В Башкирии сотрудники банка и полицейские предотвратили мошенничество

Жительница Стерлитамака едва не отдала злоумышленникам 1,5 млн рублей. 59-летняя женщина пришла в банк, разговаривала по телефону, на вопросы отвечала так, будто слушала указания на другом конце линии.

Сотрудники банка заподозрили, что женщина берет кредит не для себя. Это заметила и сержант Элиза Басырова. Сотрудник полиции и работники банка узнали, что с мессенджера горожанке написали аферисты от лица банка и убедили взять крупный заем и положить на якобы безопасный счет. В итоге жительницу Стерлитамака убедили, что ей звонят мошенники, и она положила трубку. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.