В Башкирии пожилой мужчина провалился в трехметровых колодец

Несчастный случай произошел накануне в Ишимбае в одной из саун. 62-летний сотрудник заведения ремонтировал скважину. Он спустился в колодец на глубину три метра и потерял сознание.

Предварительно, мужчину нашли только через полтора часа после случившегося. Со дна колодца его достали сотрудники местной пожарной охраны.

Потребовалась госпитализация, так как медики диагностировали у пострадавшего токсическое действие неизвестных газов и общее переохлаждение.