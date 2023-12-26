В Башкирии возбуждены уголовные дела после поставки некачественного медоборудования

В республике возбудили два уголовных дела по факту поставки некачественного медицинского оборудования. Прокуратура выяснила, что в 2020 и 2022 годах в медучреждения было поставлено 34 аппарата искусственной вентиляции легких и одно диагностическое оборудование. Аппаратура не была зарегистрирована, а настоящие параметры отличались от заявленных.
В результате региональному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 88 млн рублей. Медицинское оборудование изъято. Также организован аудит поставленного в республику медицинского оборудования. В Следкоме устанавливают лицо, причастное к преступлению и проверяют поставщиков оборудования.