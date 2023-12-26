В Башкирии возбуждены уголовные дела после поставки некачественного медоборудования

По версии следствия, во исполнение государственных контрактов в 10 больниц республики поставлены 34 аппарата искусственной вентиляции легких и один кардиологический монитор на общую сумму более 88 млн рублей. Проведенной экспертизой поставленного оборудования установлено, что оно не зарегистрировано на территории России, его качество и безопасность его использования невозможно установить и подтвердить, что создает потенциальную опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан