В Башкирии возбуждены уголовные дела после поставки некачественного медоборудования

В республике возбудили два уголовных дела по факту поставки некачественного медицинского оборудования. Прокуратура выяснила, что в 2020 и 2022 годах в медучреждения было поставлено 34 аппарата искусственной вентиляции легких и одно диагностическое оборудование. Аппаратура не была зарегистрирована, а настоящие параметры отличались от заявленных.

В результате региональному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 88 млн рублей. Медицинское оборудование изъято. Также организован аудит поставленного в республику медицинского оборудования. В Следкоме устанавливают лицо, причастное к преступлению и проверяют поставщиков оборудования.

По версии следствия, во исполнение государственных контрактов в 10 больниц республики поставлены 34 аппарата искусственной вентиляции легких и один кардиологический монитор на общую сумму более 88 млн рублей. Проведенной экспертизой поставленного оборудования установлено, что оно не зарегистрировано на территории России, его качество и безопасность его использования невозможно установить и подтвердить, что создает потенциальную опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан
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