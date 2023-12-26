В Уфе начали выдавать браслеты безопасности «Амулет» людям из группы риска

Московский центр поиска пропавших людей совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт Башкортостан» запускают в Уфе проект по браслетам безопасности «Амулет». Их будут выдавать бесплатно в первую очередь родственникам лиц из группы риска – пожилых людей, страдающих потерей памяти, детей и взрослых с ментальными особенностями.
Первые 4 тысячи браслетов в ближайшее время привезут в столицу. Финансовую помощь в их производстве оказала торговая сеть «Пятерочка». Внутри такого браслета вшит чип NFC, куда через приложение «Браслет Амулет» легко загружаются все необходимые данные, в том числе контактный телефон. Снаружи напечатан QR-код, для считывания которого не нужна какая-то определенная программа.
Это поможет людям быстрее возвращаться домой. При необходимости данные внутри можно будет менять. В планах у авторов проекта – получить поддержку регионального Минздрава, чтобы браслеты получили именно нуждающиеся в этом люди. Также амулеты предложат и тем, чьих родственников искала «Лиза Алерт». К слову, Башкортостан – второй регион в проекте. Ранее браслеты начали выдавать в Самаре.