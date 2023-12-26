В Уфе начали выдавать браслеты безопасности «Амулет» людям из группы риска

Московский центр поиска пропавших людей совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт Башкортостан» запускают в Уфе проект по браслетам безопасности «Амулет». Их будут выдавать бесплатно в первую очередь родственникам лиц из группы риска – пожилых людей, страдающих потерей памяти, детей и взрослых с ментальными особенностями.

Первые 4 тысячи браслетов в ближайшее время привезут в столицу. Финансовую помощь в их производстве оказала торговая сеть «Пятерочка». Внутри такого браслета вшит чип NFC, куда через приложение «Браслет Амулет» легко загружаются все необходимые данные, в том числе контактный телефон. Снаружи напечатан QR-код, для считывания которого не нужна какая-то определенная программа.